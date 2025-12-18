12月21日に行われる全国高校駅伝で、大分県代表の大分東明が男女アベック出場します。男子は監督と歩んだ3年間の集大成として、女子は1年生の台頭と3年生の結束力で上位進出を狙います。都大路での快走を誓うチームを取材しました。

男子：監督と歩んだ3年間の集大成

15年連続24回目の出場となる男子は、11月の県予選で去年のタイムを3分半縮めて優勝。Bチームも2位に入り、例年以上に総合力の高いチームに仕上がっています。

駅伝リーダー 平野遥斗：

「夏から体幹トレーニングなどを見直してやってきて、全体的に去年よりも記録が大幅に更新されているという実感があります」

シーズン序盤、実力はありながら結果が出ず苦しんだ中、就任3年目の奥村隆太監督は調整方法を大幅に変更。本番を意識したスピード練習のタイミングを「大会2日前」から「4日前」に変え、直前の負荷を減らしました。選手も「レース終盤に足が残り、記録を出せるようになった」と手ごたえを感じています。

駅伝リーダー 平野遥斗：

「自分たちの学年が、奥村先生1期生という形で3年間歩んできました。全員で笑顔でタスキをつないで、ゴールする姿を先生に見せたいと思っています」

模索してたどり着いた調整法で準備は万端。選手と監督の3年間の集大成を込めてタスキをつなぎます。

女子：1年生の勢いと3年生の結束

11年連続13回目の出場となる女子は、県予選の5区間のうち4区間を1年生が走り、去年より1分半速いタイムで優勝。瀧川ゆめ主将を中心に、3年生が下級生を引っ張り、チームの底上げが進みました。

瀧川主将：

「けがをしないチームになり、練習も継続できているので、今までで一番良い状態に仕上がっていると思います。全員駅伝を忘れずに笑顔のタスキリレーで都大路を駆け抜けたいと思っています」

中でも注目は、藤井監督が将来性を高く評価する1年生の福嶋円嘉です。中学時代に3000メートルで福岡県2位に入った実力をさらに伸ばしています。

福嶋：

「全国でどれだけ走れるか挑戦したい。今まで3年生には生活の面や陸上の面でお世話になってきたので、恩返しできるような走りをしたいと思います」

全国高校駅伝は12月21日、京都市で開催。男子は10位台、女子は8位入賞を目指し、都大路を駆け抜けます。