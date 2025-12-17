ベネズエラのニコラス・マドゥロ政権が、反米ポピュリストのウゴ・チャベス氏の死による2013年の権力継承から12年が経過した現在、窮地に追い込まれている。米国は最新空母「ジェラルド・R・フォード」を含め、1962年のキューバ危機以来の最大規模となる海軍力をカリブ海に配備した。麻薬運搬が疑われる船舶への爆撃に続き、ベネズエラ発タンカーを拿捕するなどマドゥロ政権の資金源である麻薬と原油の販売を遮断している。これに