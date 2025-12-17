球界最高のクローザー、エドウィン・ディアス投手を獲得したドジャース。その交渉過程では、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が同投手に助言を贈っていたが、今回その内容が明らかになった。 ■編成本部長に獲得を進言 地元ラジオ局『AM 570 LA Sports』のインタビューで、E・ヘルナンデスはディアスとドジャースの交渉に“関与”していたことを明かした。「少しだけ関わったよ。（ドジ