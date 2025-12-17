球界最高のクローザー、エドウィン・ディアス投手を獲得したドジャース。その交渉過程では、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が同投手に助言を贈っていたが、今回その内容が明らかになった。

■編成本部長に獲得を進言

地元ラジオ局『AM 570 LA Sports』のインタビューで、E・ヘルナンデスはディアスとドジャースの交渉に“関与”していたことを明かした。

「少しだけ関わったよ。（ドジャースの）アンドリュー・フリードマン編成本部長に電話して、『彼を本気で狙いにいける、そして獲得できるチャンスが本当にあるんだ』と伝えた。現在の野球界で、間違いなく最高のクローザーだと思っているからね」と話し、プエルトリコの同胞獲得を進言したと振り返った。

米地元メディア『ドジャース・ビート』によると、メッツからフリーエージェント（FA）になったディアスは、今回の移籍交渉において「家族を最優先に考え、自身と妻、そして3人の息子たちが安心して過ごせる、受け入れられる環境を求めていた。特に162試合にも及ぶ長いシーズンを過ごす上で、その点は重要だった」という。

■「君も家族も大丈夫」

E・ヘルナンデスは、このディアスの思いに寄り添ったアドバイスも贈ったという。「交渉が本格化した頃、僕は“シュガー”（ディアスの愛称）に連絡してこう伝えたんだ。『最終的には自分と家族にとって一番いい選択をするべきだけど、ひとつだけ確実に言えるのは、もしドジャースに来ることになったら、絶対に後悔することはない。君も大丈夫だし、奥さんも子どもたちも全員大丈夫だ』ってね」と振り返った。

また、「ドジャースという組織の一番の欠点を挙げるとすれば、プエルトリコから遠いことくらいだとも伝えたよ。もうそれくらいしか“欠点”がないから、かなり恵まれた環境だということだね」と笑った。

ディアスはドジャースでの背番号を「3」に決めた。その理由は、「3人の子供たち」が由来。家族思いのディアスの心に、E・ヘルナンデスの言葉が刺さったようだ。

E・ヘルナンデス自身はドジャースからFAになり、現在は無所属の状態。今後、ドジャースとの再契約が有力視されているが、こちらの動向も注目されている。