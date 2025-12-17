【ニューヨーク＝木瀬武】米ブルームバーグ通信は１６日、米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）が、同業のパラマウント・スカイダンスによる株式公開買い付け（ＴＯＢ）に反対する方針だと報じた。米動画配信大手ネットフリックスによる買収計画を支持する見通しだという。関係者の話として伝えた。１７日にも表明するとしている。報道によると、ＷＢＤの取締役会はパラマウントによる総額１０８４億