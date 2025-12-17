【RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン【2次】】 予約開始：12月17日11時 2026年5月 発送予定 価格：4,950円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」の2次受注分を2026年5月に発売する。12月17日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,950円。 本製品は、「機動戦士ガンダム SEED DESTINY AS