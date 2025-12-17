【RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン【2次】】 予約開始：12月17日11時 2026年5月 発送予定 価格：4,950円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」の2次受注分を2026年5月に発売する。12月17日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は4,950円。

本製品は、「機動戦士ガンダム SEED DESTINY ASTRAY R」に登場するモビルスーツ「ガンダムアストレイ レッドドラゴン」を、同社のプラモデルシリーズ「RG（リアルグレード）」で商品化したもの。

ガンダムアストレイ レッドドラゴンをRGならではのディテール表現で再現しており、カレトヴルッフやフライトユニット、ドライグヘッドなどを新規造形で再現。リアルグレードオリジナルの武器形態にも組み換えることができる。

「RG 1/144 ガンダムアストレイ レッドドラゴン」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PP、ABS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装品です。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。