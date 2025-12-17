１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３０２．３０ドル安の４万８１１４．２６ドルと３日続落した。この日発表された１１月の米雇用統計は、非農業部門の雇用者数が６万４０００人増加と市場予想を上回った一方、１０月分は１０万５０００人の減少となった。１１月の失業率は市場予想を上回った。また、１０月の米小売売上高は前月比で横ばいとなった。労働市場の減速傾向は投資家のリスク許容度を低下させる方向に作用した