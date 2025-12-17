Image: SmallRig 脱着式コールドシュープレートも使いやすそう。LEDライトって便利ですよね。他のライトより低消費電力だから、小さいのに明るいとか、バッテリーの持ちがいいとか良いことだらけで。でもライト本体が小さくても、固定金具部分が大きかったり重かったりすると扱いづらさが高まってしまいがち。と思っていたのだけど、SmallRigの「Fill Light for Action Cameras 5446」なら問