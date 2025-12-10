フランフラン（Francfranc）は、店舗における2025年下半期の「カテゴリー別売れ筋ランキング1位」を発表した。集計期間は7月1日～11月30日で、廃盤品は除く。あわせて、公式Xのリポスト数や公式Instagramのいいね数に基づくランキングも公開された。 カテゴリー別の売れ筋1位は、たとえば家電部門がモバイルバッテリーとしても使える「繰り返し使えるカイロ」、ルームウェア部門が「ウォ&#