Francfrancが2025年下半期の売れ筋ランキング発表、モバイルバッテリーになる「繰り返し使えるカイロ」が家電1位に
フランフラン（Francfranc）は、店舗における2025年下半期の「カテゴリー別売れ筋ランキング1位」を発表した。集計期間は7月1日～11月30日で、廃盤品は除く。あわせて、公式Xのリポスト数や公式Instagramのいいね数に基づくランキングも公開された。
カテゴリー別の売れ筋1位は、たとえば家電部門がモバイルバッテリーとしても使える「繰り返し使えるカイロ」、ルームウェア部門が「ウォームフリース 4WAYポンチョ」、ポーチ部門が「クラシックフラワー 圧縮オーガナイザー」となった。
L：2660円 ポーチ部門 クラシックフラワー 圧縮オーガナイザー S：2500円
M：2700円
L：3200円 クッキングアイテム部門 ラビット ライススプーン 900円 セラミック部門 「色々皿」シリーズ 300円～1000円 フレグランス部門 「ルフティー」シリーズ ルームフレグランス：2680円
ジェル・ファブリックミスト：1280円 ラグマット部門 低反発 カステ ラグ 1万7800円～ ソファ部門 「メーネ」シリーズ 3万4500円～
また、公式Xリポスト数部門1位はカップケーキをモチーフにしたマグカップ「ケーキマグ」、公式Instagramいいね数部門1位はリボンモチーフでインテリアオブジェのようなテーブルランプ「リボンランプ」となった。