フランフラン（Francfranc）は、店舗における2025年下半期の「カテゴリー別売れ筋ランキング1位」を発表した。集計期間は7月1日～11月30日で、廃盤品は除く。あわせて、公式Xのリポスト数や公式Instagramのいいね数に基づくランキングも公開された。

カテゴリー別の売れ筋1位は、たとえば家電部門がモバイルバッテリーとしても使える「繰り返し使えるカイロ」、ルームウェア部門が「ウォームフリース 4WAYポンチョ」、ポーチ部門が「クラシックフラワー 圧縮オーガナイザー」となった。

カテ ゴリ ー別 売れ筋 ランキング 1位 カテ ゴリ ー 商品名 価格 家電 部門 繰り返し使えるカイロ 2430円～2780円 ルームウェア部門 ウォームフリース 4WAYポンチョ S：2030円L：2660円 ポーチ部門 クラシックフラワー 圧縮 オーガナイザー S：2500円M： 2700 L：3200円 クッキングアイテム部門 ラビット ライススプーン 900円 セラミック部門 「色々皿」シリーズ 300円～1000円 フレ グラン ス部門 「ルフティー」シリーズ ルームフレ グラン ス：2680円ジェル・ファブリック ミスト ：1280円 ラグマット部門 低反発 カステ ラグ 1万7800円～ ソファ部門 「メーネ」シリーズ 3万4500円～

また、公式Xリポスト数部門1位はカップケーキをモチーフにしたマグカップ「ケーキマグ」、公式Instagramいいね数部門1位はリボンモチーフでインテリアオブジェのようなテーブルランプ「リボンランプ」となった。