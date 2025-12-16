日銀が１６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円８８～９０銭と前営業日比３７銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円０２～０６銭と同０６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７５２～５３ドルと同０．００２４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS