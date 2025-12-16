16日の参議院予算員にて、高市早苗総理大臣の台湾有事に関する国会答弁について議論が紛糾し、「三度音声オフ」となる事態となった。【映像】ヤジ・238秒停止・起立続出…異様な光景（実際の様子）まず生じたのは「代打・小泉進次郎防衛大臣」への激しいヤジだ。立憲民主党の広田一議員は「高市総理の『個別具体的な事例に即して、時の政府が情報収集をして総合的に判断する』と。これは確かにこれまでも縷々述べられている