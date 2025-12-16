マンダムが急騰し、年初来高値を更新している。１６日付の日本経済新聞朝刊が「米投資ファンドのＫＫＲがマンダムの創業家などによるＭＢＯ（経営陣が参加する買収）に関し、別の買収提案を出したことが１５日分かった」と報道した。同提案のＴＯＢ（株式公開買い付け）価格は１株２８００円以上と伝えている。マンダムは１株２５２０円のＴＯＢ価格でＭＢＯを進めており、報道を受けて価格引き上げへの思惑から買いが集まってい