この記事は「ワークスカーの生き残り｜ランチアの伝説はここから始まった【前編】」の続きです。【画像】RACラリー時代のアイテムは当時のまま。ランチア・フルヴィア・ワークスカーに乗る！（写真7点）”1411”の現在話を現代に戻そう。今日の舞台は、木々に覆われた英国ハンプシャーだ。この老兵は、年齢を美しく重ねている。1985年から、ランチアを集めた一大コレクションのスターとして、イタリアですごしてきた。当時、ベース