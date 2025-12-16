傑作クライム映画『ヒート』が2025年12月15日をもって米公開から30周年を迎えたことを記念し、マイケル・マン監督が自身のInstagramで貴重な舞台裏映像を公開した。 『ヒート』は、アル・パチーノが演じる熱血刑事ヴィンセント・ハナと、ロバート・デ・ニーロ演じる強盗団のボス ニール・マッコーリーの対決を描いた犯罪物語。劇中でパチーノとデ・ニーロが演じた「