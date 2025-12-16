傑作クライム映画『ヒート』が2025年12月15日をもって米公開から30周年を迎えたことを記念し、マイケル・マン監督が自身のInstagramで貴重な舞台裏映像を公開した。

『ヒート』は、アル・パチーノが演じる熱血刑事ヴィンセント・ハナと、ロバート・デ・ニーロ演じる強盗団のボス ニール・マッコーリーの対決を描いた犯罪物語。劇中でパチーノとデ・ニーロが演じた「ダイナーでの対話」は伝説の名シーンとして語り継がれている。

マン監督が公開したのは、まさにそのダイナーのシーンのリハ映像だろう。テーブルの上には、本編でも見られたハインツのケチャップボトルが置かれている。

この投稿をInstagramで見る

ヒリつくようなシーンの演出にあたり、マン監督は両者の間で指示を言い渡している。パチーノは眼光鋭いが、デ・ニーロが笑顔を見せると、3人の間にはひとときの柔らかい笑いが蔓延する。

別の投稿では、記憶に残る名シーンの場面写真やメイキング写真もシェアされている。

この投稿をInstagramで見る

現在は続編『ヒート2』が準備中で、2026年8月より撮影開始だ。原作はマン監督が自ら共同執筆した同名小説で、故ヴァル・キルマーが演じたクリス・シヘリスが実質的な主人公。レオナルド・ディカプリオが同役を受け継ぐとされているほか、クリスチャン・ベールも主要な役で出演する。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

Source: