ファミリーレストラン「和食さと」は12月18日から、全国の200店舗で「かに食べ放題」を開催する。本企画では、焼肉･しゃぶしゃぶ･すき焼きの3種類の食べ放題に、かに食べ放題を組み合わせたコースを提供する。開催期間は2026年1月14日までで、予約も可能。和食さと店舗外観〈「かに食べ放題」付きコース(価格表記は税込)〉◆さとしゃぶ･さとすき かに&牛&豚食べ放題コース大人8,019円◆さと式焼肉 かに&牛&豚食