和食さと『かに食べ放題』開催、ずわいがに(一肩)や「かにみそ手巻き寿司」など登場

ファミリーレストラン「和食さと」は12月18日から、全国の200店舗で「かに食べ放題」を開催する。

本企画では、焼肉･しゃぶしゃぶ･すき焼きの3種類の食べ放題に、かに食べ放題を組み合わせたコースを提供する。開催期間は2026年1月14日までで、予約も可能。

和食さと 店舗外観

〈「かに食べ放題」付きコース(価格表記は税込)〉

◆さとしゃぶ･さとすき かに&牛&豚食べ放題コース

大人8,019円

◆さと式焼肉 かに&牛&豚食べ放題コース

大人8,349円

※一部店舗では商品内容、売価、販売時間が異なる場合がある。

和食さと『かに食べ放題』

〈ずわいがに(一肩)が食べ放題〉

「かに食べ放題」コースでは、ボイルしたずわいがに(一肩)が食べ放題となる。ずわいがに特有の甘みや、ふっくらとほぐれる身質、口いっぱいに広がる旨味が特徴。

和食さと「ボイルしたずわいがに(一肩)」

〈かにを使った一品料理も食べ放題〉

そのほか、かにを使った寿司や一品料理も食べ放題で提供する。

●かにみそ手巻き寿司

甘みのあるかにのほぐし身と、コクのあるみそを合わせた手巻き寿司。

かにみそ手巻き寿司

●かに甲羅グラタン

かにの甲羅に濃厚なグラタンを詰め、かにのほぐし身をトッピングした一品。

かに甲羅グラタン

●かにクリームコロッケ

外はサクサク、中はとろけるクリーミーなかにクリームコロッケ。

かにクリームコロッケ

●かにのせ揚げだし豆腐

かにのほぐし身をのせた揚げだし豆腐。熱々のだしと豆腐に、かにの旨味が染み込んでいる。

かにのせ揚げだし豆腐

なお、一部商品は品切れとなる場合がある。また、本キャンペーンは予告なく変更となる場合がある。