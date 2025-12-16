“異次元のスタイル”が注目されている人気インフルエンサーのゆりにゃ（26）は、15日に更新したInstagramのストーリーズで、4kg増量した最新の姿を披露した。【映像】3歳児ほどのウエスト…体重38.6kgのゆりにゃの水着姿身長162cm、体重38.6kg、ウエストは3歳児ほどのサイズだという47.6cmと、体のサイズを公表していたゆりにゃ。そのスタイルがわかる水着姿や、ストイックなトレーニング動画をInstagramに投稿している。12