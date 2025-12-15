ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅは１５日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正した。売上高予想を従来の５３億３００万円から４２億８４００万～４４億７０００万円（前期比３．４％減～０．７％増）、最終損益予想を３億９２００万円の赤字から２７億９９００万～１６億９７００万円の赤字（前期は４億７４００万円の赤字）に引き下げた