１５日の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発。朝方は買いが優勢だったが、上値では売りに押された。展開材料難で全体的には方向感に欠けた。 前週末の米株安を受け、きょうの日経平均株価は大幅な下落で始まったことから、安全資産の債券には買いが入りスタートした。日銀が発表した１２月の企業短期経済観測調査（短観）は、大企業製造業の業況判断指数（ＤＩ）はプラス１５だった。予想と同水準で市場の反応は