昨今、生成AIの普及に伴い、イラストレーターは淘汰される職業の一つとして上げられがちである。確かに、漫画・アニメ風のイラストは、クオリティにこだわらないのであれば、誰でも生成AIを使ってすぐに出力できるようになった。今や中学生や高校生が生成AIでイラストを出力している時代である。【写真】経費削減で増加？街中に氾濫し始めた生成A Iによるイラストその影響を危惧するイラストレーターが少なくない。かわいい