BE:FIRST¡Ê¥Óー¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ーÊ¡²¬¸ø±é¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②¥Þ¥Ê¥È¤¬¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉ¨¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¡£BE:FIRST¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È ③¤µ¤é¤ËÃ»È±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥ª ¢£BE:FIRSTÊ¡²¬¥Õ¥¡¥ó¥ß¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥½¥¦¥¿¤¬¥¸¥å¥Î¥ó¤ÎÂµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾Ð´é BE:FIRST¤Ï¡ØBE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My