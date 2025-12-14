米プロバスケットボールＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）が、スタメンを外れる可能性が出てきた。レイカーズは今季序盤こそ好調だったが、直近の公式戦で２勝３敗を負けが込んでおり、１０日（日本時間１１日）のＮＢＡカップ準々決勝スパーズ戦では１１９―１３２と完敗を喫した。こうした状況を受けて、米メディア「ＳＢネーション」は「Ｊ・Ｊ・レディック、レイカーズのローテーション変更を検討」と指揮官がメンバーの