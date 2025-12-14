2025年8月31日、「慢性活動性EBウイルス感染症」という希少疾患に起因する合併症のため、その生涯を閉じた男性がいる。関拓也さん、享年30だ。彼が侵されたウイルスは決して珍しいものではなく、日本人の9割以上が抗体を獲得しているとされるものだった。拓也さんが生きた証として、「一般に知られていないこの病気を世の中に伝えたい」と母親は話す。拓也さんの軌跡を辿った。 【画像】「子どもによく懐かれる青年だった」生前の