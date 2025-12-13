ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤¬£±£³Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÂçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¡¢ÅÚÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë¥Ï¥ï¥¤¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÆ±¤¸¤¯£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬¡ÖÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£¡¢£Ê£Á£Ì¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£ÌÚ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÉÔºß¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Æ£ÌÚ¤Ï¡¢Àè½µ£·Æü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥é¥¸¥ª¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¿·Ç¯