3·î13Æü¤è¤êÅìµþ¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¤ÎÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ½ç¼¡³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂè6²óTBS¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èº×2026¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×5ºîÉÊ¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§¡ØTBS¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²èº×¡Ù3·î13Æü¤è¤êÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅÁ´16ºîÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× 2021Ç¯¤Î¥¹¥¿ー¥È°Ê¹ß¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë´ÑµÒÆ°°÷¤ò¿­¤Ð¤·¡¢2026Ç¯¤ÇÂè6²ó¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ±Ç²èº×¤Ï¡¢Îò»ËÅª»ö·ï¤«¤é¡¢