【人気エピソードをマンガ化！】愛知県の20代男性が小売店で働いていたときに遭遇したクレーマーエピソードをご紹介。ある日、異常な電話がかかってきて――。恐らく、商品のことなど最初からどうでもよくて、嫌がらせ目的で色々なところに電話しているのだろう。店員からすれば迷惑でしかない。青リンゴに一体なんの恨みがあるのだろうか……。完全に異常者だ。もう、我慢の限界だ…一応、クレーマーを撃退できた男性。こうした人