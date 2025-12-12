Image: House of Marley エコフレンドリーで知られるオーディオメーカーHouse of Marleyが、ワイヤレススピーカー「ROOTS」を発売しました。9cm×5.4cm×9cmの手のひらサイズで、重さは295gほど。House of Marleyらしく、竹を採用したデザインが魅力です。バッテリー持ちは最大10時間。アウトドア向けスピーカーとしてうれしい防塵防止性能IP67。もっとうれしいのはスピーカー背面にボトル