12月9日に62歳の誕生日を迎えられた「皇后雅子さま」。ご成婚されてから32年、皇后になられてからは早くも6年が経ち、その静かな華やぎは多くの国民の心の拠り所となっている。上皇后美智子さまに続き、「民間」出身のプリンセスである雅子さまがご成婚時に直面した金銭的な障壁は、一般人である我々には到底想像しがたいものであった。ゼクシィの調査によると、結婚にかかる総費用は平均で415万7000円であり、民間人同士での結婚