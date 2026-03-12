「天皇皇后両陛下ならびに、愛子内親王殿下がお出ましになります」。熱気に包まれた超満員の東京ドーム。冒頭のアナウンスと同時に、バックスクリーンの巨大画面に愛子さまのお姿が映し出されると、場内には地鳴りのような歓声と拍手が沸いた──。 【写真】ブルーの“リンクコーデ”でWBCを観戦される天皇ご一家、愛子さまはボブヘアにイメチェン。他、一般参賀で国民に手を振られる天皇ご一家と秋篠宮ご一家なども3月8日