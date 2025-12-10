世界で戦ったアスリートが高校生を熱血指導です。サッカー元日本代表の槙野智章さんがきのう（9日）、善通寺市の尽誠学園高校を訪問しました。 【写真を見る】元日本代表の槙野智章さんが尽誠学園サッカー部を指導「自分の課題に向き合う、この時間を大事にしてもらいたい」【香川】 2018年のW杯の日本代表で、Jリーグの広島や浦和などで活躍した槙野智章さんです。 （槙野智章さん）「少しでもみなさ