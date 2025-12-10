俳優・タレントの小野真弓さん（44）が、2025年12月9日にインスタグラムを更新。原因不明の体調不良に襲われたことを明かした。「自分の免疫疾患が原因の模様」？小野さんはインスタグラムで、「お腹と背中を中心に湿疹がとんでもなーーーーい事に」なったと報告した。原因は、はっきりしないようだが、「どーやらー たぶんーー 今のところー 自分の免疫疾患が原因の模様」と小野さん。そのうえで、「まだいろいろ検査中。。早く原