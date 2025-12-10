【欧州CLリーグフェーズ第6節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 2-1(前半0-1)フランクフルト<得点者>[バ]ジュール・クンデ2(50分、53分)[フ]アンスガー・クナウフ(21分)<警告>[バ]ラミネ・ヤマル(56分)、ジェラール・マルティン(60分)[フ]アンスガー・クナウフ(27分)観衆:38,439人└堂安律スタメンのフランクフルト、敵地バルセロナ戦で先制もクンデのヘッド2発に沈む…CL2連敗で5戦勝ちなし