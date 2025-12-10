2025年12月5日に公開されたディズニー映画『ズートピア2』。この公開を記念して、舞浜駅前の商業施設イクスピアリ(R)が“ズートピア化”！館内の各所で、ズートピアの世界観を楽しむことができる。【写真】クリスマスツリーのオーナメントもジュディやニックのデザイン！入口サインの「IKSPIARI」の文字が「ZOOTOPIARI」に！前作に引き続き、本作『ズートピア2』でも、我々の世界にあるさまざまな物が“ズートピア化”されて登場す