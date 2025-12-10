舞浜駅前のイクスピアリが“ズートピア化”！シネマイクスピアリの入り口サインも「ZOOTOPIARI」に
2025年12月5日に公開されたディズニー映画『ズートピア2』。この公開を記念して、舞浜駅前の商業施設イクスピアリ(R)が“ズートピア化”！館内の各所で、ズートピアの世界観を楽しむことができる。
【写真】クリスマスツリーのオーナメントもジュディやニックのデザイン！
前作に引き続き、本作『ズートピア2』でも、我々の世界にあるさまざまな物が“ズートピア化”されて登場することを受け、イクスピアリも“ズートピア化”している。
同施設にある映画館シネマイクスピアリでは、入り口サインの「IKSPIARI」の文字が「ZOOTOPIARI」に変化しているのだ。また、その周りには、再びバディを組んだジュディとニック、新キャラクターのヘビのゲイリーの装飾も。
そして期間限定で登場したズートピアシアターには、特別なシートカバーが掛かっており、『ズートピア2』を最高の気分で鑑賞することがきる。
さらに、イクスピアリ館内には、『ズートピア2』のスタチューも登場！ズートピアのキャラクターたちと一緒に写真が撮れるフォトロケーションとなっており、早速、ファンが列を作る様子も見られた。
ほかにも、さまざまな装飾やBGMなどで、映画の公開を盛り上げるイクスピアリ。ウサギの警官ジュディや、キツネの相棒ニックはもちろん、『ズートピア2』で初登場する新キャラクターのヘビのゲイリーなど、さまざまなキャラクターたちのオーナメントでデコレーションした、セレブレーション・プラザの大きなクリスマスツリーも見応え抜群なのでぜひチェックしてみてほしい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney
【写真】クリスマスツリーのオーナメントもジュディやニックのデザイン！
前作に引き続き、本作『ズートピア2』でも、我々の世界にあるさまざまな物が“ズートピア化”されて登場することを受け、イクスピアリも“ズートピア化”している。
同施設にある映画館シネマイクスピアリでは、入り口サインの「IKSPIARI」の文字が「ZOOTOPIARI」に変化しているのだ。また、その周りには、再びバディを組んだジュディとニック、新キャラクターのヘビのゲイリーの装飾も。
そして期間限定で登場したズートピアシアターには、特別なシートカバーが掛かっており、『ズートピア2』を最高の気分で鑑賞することがきる。
さらに、イクスピアリ館内には、『ズートピア2』のスタチューも登場！ズートピアのキャラクターたちと一緒に写真が撮れるフォトロケーションとなっており、早速、ファンが列を作る様子も見られた。
ほかにも、さまざまな装飾やBGMなどで、映画の公開を盛り上げるイクスピアリ。ウサギの警官ジュディや、キツネの相棒ニックはもちろん、『ズートピア2』で初登場する新キャラクターのヘビのゲイリーなど、さまざまなキャラクターたちのオーナメントでデコレーションした、セレブレーション・プラザの大きなクリスマスツリーも見応え抜群なのでぜひチェックしてみてほしい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Disney