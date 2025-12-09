トヨタ自動車株式会社は、2025年12月5日にTOYOTA GAZOO Racingを通じて、新型スポーツカー「GR GT」と「GR GT3」のプロトタイプを世界初公開した。 両モデルは、低重心・軽量高剛性・空力性能という3つのキー要素を軸に開発され、トヨタ初採用のオールアルミニウム骨格や4L V8ツインターボエンジンなど新技術を投入。GR GTは公道を走るレーシングカーとして、GR GT3はFIA GT3規格に準