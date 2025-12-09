インド映画はなぜ唐突にダンスシーンが差し込まれるのか。インド映画研究家の高倉嘉男さんは「基本的に歌詞を映像化したもので、制作陣の想像力や空想力がふんだんに盛り込まれている。観客は、スクリーン上で起こっていることを全て現実だと捉えずに、詩的な心で見る必要がある」という――。※本稿は、高倉嘉男『インド映画はなぜ踊るのか』（作品社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mayur Kakade※写真はイメー