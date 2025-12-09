沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）が12月15日に最終回（第11話）を迎える。第10話では、娘・カナ（白本彩奈）の誘拐に続き、さらなるサイバーテロと、犯人・久慈幹二（池内万作）に追い込まれていく桐谷総理（板谷由夏）だったが、会見を通じて「日本政府はテロリストに屈しない」と宣言する。本記事では、最終回に向けての注目ポイントを整理していきたい。