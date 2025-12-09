沢口靖子が主演を務める月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』（フジテレビ系）が12月15日に最終回（第11話）を迎える。第10話では、娘・カナ（白本彩奈）の誘拐に続き、さらなるサイバーテロと、犯人・久慈幹二（池内万作）に追い込まれていく桐谷総理（板谷由夏）だったが、会見を通じて「日本政府はテロリストに屈しない」と宣言する。本記事では、最終回に向けての注目ポイントを整理していきたい。

参考：白本彩奈が熱望し叶った『絶対零度』での制服姿 高校生役で感じる役者業の“醍醐味”

第10話ラストでは、カナが捕えられているのが、レンガラ民主共和国であることが明らかになる。言うまでもなく、レンガラとは架空の国。佐生（安田顕）が言うには、レンガラは日本と外交関係はあるが、軍事クーデター以降、諸外国の干渉を極端に嫌っているという。正式なルートで捜査チームを派遣するには時間も手続きも難航した結果が、第1話冒頭にある「2026年」ということになるのだろう。最終回の予告では、国家か、娘の命か究極の選択を迫られる先で、レンガラ現地で爆発から桐谷総理を護る二宮（沢口靖子）の姿が再び映し出されている。

第10話では、清水（黒島結菜）が、サイバーテロの犯人＝久慈が都内にいることを掴んでいる。大企業のエンジニアとして、清水と互角の知識とスキルを持つ久慈。どこまで行っても顔も素性も見えてこない敵、とされているが、予告では山内（横山裕）に呆気なく捕えられている。衝撃の黒幕の正体として、真っ先に思い浮かぶのはやはり佐生しかいないだろう。次期総理の座を奪い取るための、ディープフェイクの作成だとしか思えない。

また、カナの動画をSNSに流出させたのが佐生だとしたら。彼に立ち向かえるのは、第9話で「あなたが何をしようとしているのかも全て明らかにします」と宣戦布告していた二宮しかいないだろう。清水の「情報は社会を豊かにするもの。だから情報を悪用するやつが許せなくて」というセリフ、さらに掛川（金田哲）の「近くにいるけど、姿が見えない」、山内の「どこかで俺らを嘲笑ってるのか」という言葉は、どれも佐生に当てはまりもする。

正直、望みはかなり薄いが、第1話で山内のスマホに表示された「桜木泉」にも期待したいところ。果たして、総理の娘・カナは助かるのか、そして黒幕の正体とは。

（文＝渡辺彰浩）