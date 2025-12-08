太平洋戦争の歴史を調査している「豊の国宇佐市塾」が、米軍の戦闘機による大分県国東市の港への空襲の様子など、新たに確認された映像を公開しました。 【写真を見る】太平洋戦争、九州沿岸部への空襲映像を公開米軍戦闘機による機銃掃射大分・豊の国宇佐市塾 映像には、港に停泊した小型船が機銃掃射を受ける様子が記録されています。これは終戦のおよそ半月前、現在の国東市・安岐漁港が米軍戦闘機による空襲を受けた場面