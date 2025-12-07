¾­´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀïÎ©ÀîÎ©ÈôÇÕ¡¦·è¾¡¤¬12·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¿¹Æâ¶åÃÊ¤¬Ã£¿ÍÀïÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿½Ö´Ö50Âå°Ê¾å¤Î¸½Ìò´ý»Î¤Î¤ß¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ýÀï¡¢Âè3²óÃ£¿ÍÀï¤Ï¿¹Æâ¶åÃÊ¤¬À©¤·¤¿¡£¿¹Æâ¶åÃÊ¤Î´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï¡¢Âè64²óNHKÇÕ¥Æ¥ì¥Ó¾­´ý¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÄÌ»»14²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿º£´ü¤Ï¡¢Í½Áª¤«¤é½Ð¾ì¡£ËÜÀï¤Ç¤Ï1²óÀï¤Ç¹ÔÊý¾°»Ë¶åÃÊ¡Ê51