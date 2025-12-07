【新華社北京12月7日】上海協力機構（SCO）のエルメクバエフ事務局長はこのほど、新華社の書面インタビューに応じ、中華人民共和国政府は全中国を代表する唯一の合法政府であり、台湾は中国領土の不可分の一部だと強調した。エルメクバエフ氏は、日本の高市早苗首相による台湾に関する誤った発言と日本の右翼勢力が軍国主義を復活させようとする危険な動きについて、次のように述べた。今年は世界反ファシズム戦争勝利80周年