今週のテーマは「数回デートをしていた男が、急に未読スルーになった理由は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：2回デートして手も繋いだのに、LINEを未読スルーに。女のメッセージに返信しない男の心理とは「返事しないとだよなぁ…」昨日届いていた、朱莉（あかり）からのLINEを、僕は既読にせずにしばらく放置している。なぜなら既読をつけると返信をしないといけないし、逆にこちらも気になるからだ。