12月5日（金）26時〜（6日 2時〜）行われるFIFAワールドカップ26 組み合わせ抽選会。FIFAワールドカップ26全104試合をライブ配信するDAZNは、抽選会の模様も無料でライブ配信する。DAZNでは運命の瞬間をスタジオから独自の実況と解説、さらには同時通訳付きで現地の緊張感をそのままに総力でお届けする。MCに野村明弘氏、ゲストには日本サッカーの応援団長として矢部浩之さん、芸能界随一とも言えるサッカーの分析力を誇る影山