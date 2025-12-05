DAZNがW杯抽選会を無料ライブ配信！ ゲストは矢部浩之＆影山優佳…解説に林陵平＆柿谷曜一朗
12月5日（金）26時〜（6日 2時〜）行われるFIFAワールドカップ26 組み合わせ抽選会。FIFAワールドカップ26全104試合をライブ配信するDAZNは、抽選会の模様も無料でライブ配信する。
DAZNでは運命の瞬間をスタジオから独自の実況と解説、さらには同時通訳付きで現地の緊張感をそのままに総力でお届けする。MCに野村明弘氏、ゲストには日本サッカーの応援団長として矢部浩之さん、芸能界随一とも言えるサッカーの分析力を誇る影山優佳さん、解説は林陵平氏、柿谷曜一朗氏が務める。
「FIFAワールドカップ26 組み合わせ抽選会」配信スケジュール
配信日時：12月5日（金）25時30分〜（組み合わせ抽選会は26時開始）
スタジオMC：野村明弘
ゲスト：矢部浩之、影山優佳
解説：林陵平、柿谷曜一朗
配信：DAZN Freemium
※同時通訳あり
※本配信については、内容の変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※最新情報は番組表をご確認ください。
