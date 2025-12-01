株式会社PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」にて、防災グッズを所有する男女500名を対象としたアンケート調査が実施されました。「不要品化してしまった防災用品とその対処法」に関する調査結果が発表されています。食料・水・電池類など、本来非常時に必要なものの多くが、気づかないうちに劣化し使えない状態になっていた実態が明らかになりました。 PRIME「粗大ゴミ回収隊」防災グッズに関する調査