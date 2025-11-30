2025年11月30日、釧路警察署は、釧路駐屯地に勤務する自衛官の男(26)を、住居侵入の容疑で逮捕しました。男は11月29日から30日にかけて、釧路町に住む男性(88)の住宅に侵入した疑いが持たれています。11月30日午前10時ごろ、被害にあった男性の娘から「知らない男が家の居間で寝ている」と警察に通報がありました。警察によりますと、娘が1人暮らしをする男性の様子を見に訪ねたところ、1階の居間で寝ている見知らぬ男を発見しまし