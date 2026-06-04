本拠地・アスレチックス戦に出場【MLB】カブス ー アスレチックス（日本時間4日・シカゴ）カブスの・鈴木誠也外野手が3日（日本時間4日）、本拠地で行われたアスレチックス戦に「4番・右翼」で先発出場し、23試合ぶりとなる今季8号を放った。長い不振を乗り越えた末の一発に、安堵の表情を浮かべた。本当に久々の一発だった。5月8日（同9日）のレンジャーズ戦以来、実に93打席ぶりのアーチは2回の第1打席で生まれた。カウン